България сред лидерите в Европа по продажби на нови автомобили
Автомобилният пазар у нас расте с впечатляващи темпове, а китайските марки набират сила на „Автосалон Варна 2025“
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Автомобилният пазар у нас расте с впечатляващи темпове, а китайските марки набират сила на „Автосалон Варна 2025“
Поради трудните доставки голяма част от експонатите са продадени преди салона
Посетителите ще могат да разгледат общо 189 експоната
150 ретроавтомобила дефилираха в курорта
Едно от най-големите изложения в света се отлага
55 световни премиери на изложението, което ще продължи до 24 януариНай-голямото международно изложение на автомобили North American International Auto...
Над 70 нови модела ще получат европейската си премиера по време на Автомобилен салон София 2015, а 52 автомобила ще бъдат предоставени за тестови шофи...
За периода януари-август 2015 г. в България са продадени 15 209 нови коли, показва официалната статистика на Европейската асоциация на автомобилните п...
Британците показват и най-разкошния модел в историята на марката Компания Land Rover ще покаже на автосалона в Ню Йорк (3-12 април) нова модификация...
Автосалон без хубави жени се превръща просто в парад на автомобили. На практика всяко подобно шоу не само показва новите модели в индустрията, но мяс...
Нова кола срещу анкета
Хибридите завземат все по-големи хоризонти, показа престижният автосалон
Мъжете вече се интересуват и от икономичните градски коли
Търсят се всякакви автомобили, няма ясно изразен интерес към определен тип
София. Интер Експо Център в столицата регистрира рекорден брой посетители и много продажби на автомобилно изложение, което ще продължи и другата седми...