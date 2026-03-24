Обрат на пазара. Новите автомобили в България отново на плюс

Регистрациите на нови автомобили в България се завърнаха към растеж през февруари, след сериозния спад в началото на годината, показват данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите. През месеца у нас са регистрирани 3766 нови коли, което е ръст от 11,1 на сто на годишна база. Това частично компенсира спада от 19,4 на сто от януари. България се нарежда сред страните с най-бързо възстановяване на автомобилния пазар в ЕС.

Най-силен натиск продължава да има върху дизеловите автомобили, чиито регистрации са намалели с 23,1 на сто. Тенденцията се задълбочава след спада и през януари, което потвърждава трайното отдръпване от този тип двигатели.

За сметка на това всички останали сегменти бележат растеж. Бензиновите автомобили са се увеличили с 10 на сто до 2926 броя, докато електрическите модели отбелязват значително разширяване на пазара. Регистрациите на изцяло електрически автомобили са нараснали със 70 на сто до 215 броя, а при плъгин-хибридите увеличението достига 90,6 на сто. Най-силен ръст има при хибридните електрически автомобили, които почти удвояват обемите си със 99 на сто до 209 броя.

С тези резултати България се нарежда на пето място в Европейския съюз по годишен ръст на новорегистрираните автомобили, след страни като Естония и Малта, които отбелязват значително по-високи увеличения.

На ниво Европейски съюз пазарът също отчита умерен растеж. През февруари регистрациите на нови автомобили са се увеличили с 1,4 на сто до 865 437 броя. В същото време бензиновите и дизеловите модели продължават да губят позиции, със спад съответно от 17,9 на сто и 12,8 на сто.

Електрификацията остава водеща тенденция в Европа. Регистрациите на електрически автомобили са се увеличили с 20,6 на сто, плъгин-хибридите с 32,1 на сто, а хибридните модели с 10,1 на сто.

По отношение на пазарния дял германският концерн Фолксваген груп остава лидер с 26,6 на сто, следван от Стелантис с 18,3 на сто и Рено груп с 9,9 на сто.

Данните показват, че след силната 2025 г., когато регистрациите в България нараснаха с 15,1 на сто до 49 419 автомобила, пазарът продължава да се адаптира към новите тенденции, като електрическите и хибридните технологии постепенно изместват традиционните двигатели.

