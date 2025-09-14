Експерти посочиха най-добрите кросоувъри на пазара

Изборът на кросоувър отдавна е трудна задача. На пазара има десетки модели - от бюджетни Dacia до електрически Tesla и премиум BMW.

Експертите от британското издание на AutoExpress посочиха десет кросоувъра, които се открояват от конкуренцията и са най-добрият избор за покупка през настоящата година, предава "Аутомедия".

Най-добрите кросоувъри за покупка през 2025 година:

Skoda Elroq е нов хит в електрическия клас

Elroq започва от 35 100 евро и предлага 470 литра багажник. Според британските ни колети този модел може да създаде дилема за самата Skoda: "Защо да купувам по-голям Enyaq, ако Elroq е едновременно по-евтин и почти толкова просторен."

Renault 4 - възродена легенда

Модерната версия на емблематичната „четворка“ е оценена на поне 30 600 евро. Автомобилът е с просторен интериор, 420-литров багажник и пробег до 400 км. Ретро стилът се комбинира със съвременни технологии, което привлича млади купувачи.

Skoda Kodiaq - семейно комби

Актуализираният Kodiaq запази статута си на „фаворит на семейството“. Има пет- и седемместни версии, а обемът на багажника достига 910 литра. Интериорът на кросоувъра е още по-скъп, но и ергономичността е по-добра. Цената стартира от 38 800 евро.

Dacia Bigster - SUV без допълнително заплащане

Цените на най-големият SUV на румънския производител започват от 23 500 евро. Bigster не претендира да е първокласен, но пленява със здравина, пространство и хибридна ефективност - до 5 л/100 км.

Hyundai Santa Fe е седемместен флагман

Santa Fe запазва репутацията си на практичен, но стилен семеен автомобил. Вътре има огромно пространство и до 1900 литри багаж със сгънати задни седалки. Цените започват от 45 000 евро.

Dacia Duster е най-изгодната покупка

Duster остава най-достъпният SUV, тъй като започва от 19 500 евро. Въпреки простия интериор, популярният модел се отличава с надеждност и простор. Хибридната версия консумира около 5 л/100 км.

Tesla Model Y – еталон за електрическа производителност

Електрическият кросоувър струва около 44 500 евро, като впечатлява с пространство и ускорение до 100 км/ч за по-малко от 5 секунди. Пробегът достига 620 км, което прави един от най-практичните модели на пазара.

Volkswagen Tayron – Tiguan на стероиди

Tayron започва от 42 700 eвро. Това е седемместен SUV, който е по-удобен от Tiguan, но е по-скъп. Разполага с различни задвижващи системи - от дизелови до хибридни.

BMW X3 - изборът на шофьора

За разлика от много конкуренти, X3 наистина олицетворява удоволствието от шофирането. Неговите основни козове са динамиката и високите технологии, докато слабости почти липсват. Цените на баварския SUV стартират от 48 800 евро.

Hyundai Tucson е доказан шампион

Tucson взема титлата „кросоувър на годината“ няколко поредни години. Цената му започва от 30 650 евро. Интериорът е просторен, багажникът е до 620 литра, а хибридните версии са икономични.

