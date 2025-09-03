Бизнес

Това са най-добрите кросоувъри на пазара

Експертите посочиха основните им предимства

Източник: Pixabay

03 сеп 25 | 14:54
160
Агенция Стандарт

Top Gear обяви 5-те най-добри нови кросоувъра.

Експертите говориха за основните предимства на тези модели.

ТОП 5 най-добри кросоувъра за 2025 г.:

  • Киа EV3
  • Дачия Дъстър
  • Волво EX30
  • Форд Пума
  • Хюндай Кона

Kia EV3 беше признат за най-добрия кросоувър на 2025 г. Според експерти, това е не само стилен електрически кросоувър, но и доста практичен автомобил.

Изданието похвали Kia EV3 за приятното му управление и големия резерв на мощност. Експертите също така високо оцениха оборудването на този модел.

Изданието също така високо оцени просторния интериор на Dacia Duster и високата му плавност на движение.

Според експерти, Volvo EX30 предлага отлично съотношение цена-качество. Те подчертаха, че този електрически кросоувър има практичен интериор и доста голям резерв на мощност.

Изданието посочва, че  Ford Puma превъзхожда много от конкурентите си, като например Nissan Juke и Volkswagen T-Cross. Експертите казват, че този модел предлага приятно управление и стилен дизайн.

Експертите казват, че Hyundai Kona не се откроява в никоя област сред конкурентите си, но и не предизвиква негативни емоции. Според тях това е балансиран кросоувър, който може да се справи с почти всяка ежедневна задача, пише "Блиц".

