Ето ги най-търсените коли в Европа

Посочиха кои са най-популярните марки коли в Европа.

От началото на годината на пазарите на страните от ЕС са продадени почти 6,5 милиона нови леки автомобили. Това съобщи порталът "UkrAvtoprom".

Моделите на Volkswagen бяха най-търсени сред автомобилистите от ЕС. Общо от януари до юли в автопарка на ЕС са добавени почти 739 хиляди нови автомобила от тази марка (5% повече от миналата година).

На второ място е японската компания Toyota, докато третото място е заето от Skoda, чешки производител, собственост на Volkswagen AG.

Най-популярните марки автомобили на пазара в ЕС:

Volkswagen - 738 878 автомобила (+5%).

Тойота - 496 009 автомобила (-8%).

Шкода - 423 138 автомобила (+10%).

Renault - 400 802 автомобила (+7%).

BMW - 382 234 автомобила (+4%).

