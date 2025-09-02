Посочиха три автомобилни марки, които продават ненадеждни коли

GoBankingRates посочи три японски марки, които произвеждат ненадеждни автомобили. Според експерти, тези автомобили често се повреждат.

Нисан

Изданието отбелязва, че тази година е била доста трудна за Nissan. По-специално, през май компанията е съкратила 15% от служителите си по целия свят, а през 2024 г. загубите са възлизали на 4,5 милиарда долара.

Автомобилният експерт Алекс Блек от EpicVIN заяви пред репортери, че надеждността на автомобилите на марката също е спаднала значително. Според него един от най-често срещаните проблеми е безстепенната трансмисия (CVT), която често се поврежда.

Инфинити

Въпреки факта, че Infiniti е премиум подмарка на Nissan, надеждността на тези автомобили също оставя много да се желае, предупреди собственикът на Silverstone Auto Spa. Според него дори новите автомобили на марката имат проблеми.

„Infiniti има повече проблеми от конкурентите си, особено в електрическата част. Простотата на дизайна и надеждността вървят ръка за ръка, а Infiniti произвежда по-сложни автомобили от други японски марки“, сподели експертът.

Мицубиши

Mitsubishi продължава да не изпълнява прогнозите си за печалба и коригира прогнозите надолу. Спадът в приходите се е отразил и на качеството на автомобилите на марката.

Алън Гелфанд от German Car Depot заяви, че автомобилите Mitsubishi предлагат остаряла технология и са твърде скъпи за ремонт.

„Много анализатори твърдят, че компанията не е успяла да отговори на съвременните изисквания - както по отношение на шофьорските качества, така и по отношение на дългосрочната надеждност“, подчерта експертът, пише "Блиц".

