Трус в автомобилен гигант! Рокада на върха

Неочаквана рокада в автомобилен гигант.

Главният изпълнителен директор на Dacia – Дени Льо Вот, напуска поста си след 4 години начело на компанията. Той ще бъде заменен от бившия вицепрезидент на Mercedes-Benz - Катрин Адт, която поема позицията в решаващ период на разширяване и електрификация на румънската марка, собственост на Renault Group.

Льо Вот застана начело на Dacia на 1 януари 2021, след като преди това беше ръководител на северноамериканското подразделение на Nissan, припомня "Аутомедия". Той работи за Renault Group още от 1990 година, като дори беше сочен за евентуален наследник на напусналия по-рано тази година изпълнителен директор на компанията Лука де Мео.

В крайна сметка обаче начело на Renault застана Франсоа Прово, който благодари на Льо Вот за свършената работа и приветства новия изпълнителен директор Катрин Адт. Преди това тя беше вицепрезидент на Mercedes-Benz, като ръководеше корпоративния одит на германската компанията.

Германката има има 26-годишен опит в индустрията, като е заемала различни висши позиции - главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz в Люксембург, вицепрезидент „Развитие на човешките ресурси“ в Daimler, главен изпълнителен директор на марката Smart, а след това и главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz Own Retail Europe.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com