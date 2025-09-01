Експерт посочи най-лошите коли

Експерти определиха най-лошите коли.

Много части на GM се повреждат, като например много от 6.2 V8 двигателите имат проблеми с лагерите и буталата. А 3.6 [V8] двигателите изобщо не са добри, а те се използват в много модели.

BestLife потвърди тези думи и напомни, че през април 2025 г. General Motors изтегли от пазара близо 600 000 SUV-а и пикапа с 6,2-литрови V8 двигатели поради повишен риск от инциденти, причинени от повреда на двигателя.

Също миналия месец General Motors изтегли още 62 468 превозни средства поради късо съединение и риск от пожар.

„Късо съединение в превключвателя за налягане на спирачките може да доведе до прегряване на веригата и да увеличи риска от пожар, докато превозното средство се движи или е паркирано. Сензорът за налягане на спирачките може да изтече спирачна течност в превключвателя за налягане на спирачките и да причини късо съединение“, обясни Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA).

Поради това, поради риска от пожар, NHTSA препоръчва на собствениците „да паркират превозните си средства на открито, възможно най-далеч от сградите, докато ремонтите по това изтегляне от пазара не бъдат завършени“.

Според експерти, това е друга марка автомобили, която има много негативни отзиви.

„Напоследък се купуват толкова много автомобили Chrysler. Мисля, че вече не знаят какво правят“, каза механикът.

На въпроса за най-лошата марка нови автомобили за 2025 г., един експерт шеговито отговори: „Всеки Крайслер.“

Механикът добави още: „Имат твърде много проблеми с електрическото оборудване. Купуваш я и шест месеца по-късно тя е отново в сервиза с някакъв проблем.“

Изданието припомни, че през юни Chrysler е изтеглил от пазара 250 600 автомобила Pacifica и Voyager (модели 2022-2025 г.) поради дефектни странични въздушни възглавници.

„Въпреки че въздушните възглавници ще се отворят, те може да не се надуят до необходимите нива, което потенциално би компрометирало защитата на пътниците при определени видове катастрофи“, заяви Chrysler в изявление пред FOX Business, пише "Блиц".

