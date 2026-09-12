Трус в автомобилен гигант! Рокада на върха
Марката е сред любимите в Европа и у нас
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Марката е сред любимите в Европа и у нас
След проведен конкурс с жури от 31 европейски нации
Пазарният дял на марката се е увеличил с един процент
Семейният ван на Dacia събира багаж за цял месец Семейните ванове по принцип не са коли, след които хората по улиците се обръщат. В редките изключени...
След Lodgy (5/7-местeн MPV) и 5-местния ван Dokker Dacia попълни гамата си от семейни автомобили с новия Logan MCV. Това е доста важен модел за маркат...
Малкият френски кросоувър очарова с дизайн, комфорт и икономичност