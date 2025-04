Обявиха най-добрата кола за 2025

Обявиха коя кола е най-добрата за купуване през 2025.

Новата DACIA DUSTER бе определена за победител в конкурса AUTOBEST 2025- европейското признание за The Best Buy Car of Europe за 2025 година. С общо 16 292 точки, третото поколение DUSTER зае първо място в сериозна конкуренция. Тази година не по-малко от 4 от 5 финалисти вървяха рамо до рамо в подреждането.

Втори в надпреварата е Renault Symbioz с едва 102 точки по-малко, което означава по-малко от 0.13% от общата разлика в точките. Трети в класацията е Opel Frontera със само 229 точки по-малко от втория, което представлява 0.29% разлика. Четвърти е Citroen C3 с 15.550 точки, само 411 точки по-малко от номер 3, с 0.53% разлика в точките! MG3 затваря класацията с впечатляващите 13 507 точки, получени от журито AUTOBEST от 31 европейски нации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com