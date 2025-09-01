Край! Тази екстра в колите отива в историята

Кожата, която някога беше често срещан материал за салона на автомобилите от висок клас, бавно се превръща в минало.

Редица автомобилни производители отказват да използват кожа или а ограничават до определени конфигурации. Това се отнася и за модели от масови марки.

Един от примерите е новото Jeep Cherokee, моделна година 2026, което не се предлага с кожена тапицерия дори в топ-версията на оборудване - Overland. И американският производител не е единственият, поел в тази посока.

Повечето версии Infiniti QX60, също моделна година 2026, вече са оборудвани с тапицерия TailorFit, която е 65% рециклирани материали. Само топ-вариантът на модела - QX60 Autograph, получава полуанилинова кожа.

Други автомобилни производители не налагат чак толкова радикални промени на потребителите, но залагат на нови опции за тапицерия. Land Rover предлага тапицерия Ultrafabrics за Range Rover и Range Rover Sport, докато купувачите на Polestar могат да изберат вълнена тапицерия MicroTech или WeaveTech.

Това са само няколко примера, но е ясно, че пазарът вече не е това, което беше, когато се използваха само кожа и плат. Разбира се, ситуацията е смесена и някои потребители може да се почувстват измамени, ако не могат да закупят кожени седалки или са принудени да плащат повече за тях, пише "Аутомедия".

Именно последното се случва с BMW и Mercedes. Баварският производител, например, предлага базовия вариант на X5 с възможност за доплащане на тапицерия Sensafin за 1950 долара. На свои ред Mercedes-Benz GLE 350 стандартно е оборудван със седалки MB-Tex. И който иска кожен интериор, ще трябва да плати допълнително 1620 долара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com