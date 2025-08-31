Експерти посочиха най-добрите дизелови двигатели

Дизеловите двигатели продължават да задържат позициите си, въпреки електрификацията на пазара.

Причината е проста - те са икономични, издръжливи и могат да изминат стотици хиляди километри без основен ремонт.

Експертите на Interia са подготвили селекция от седем дизелови двигателя, които се считат за легенди, предава "Аутомедия". Тези мотори са изпитани във времето и доказват, че дизелът може да бъде не само икономичен, но и почти „неразрушим“.

7 дизелови двигателя с легендарна издръжливост:

1.6 HDi от PSA/Ford

Този мотор е известен от 2002 година. Поставя се на модели на Peugeot, Citroen, Ford, Mazda, Mini и Volvo. При правилна грижа лесно изминава 300 000 км или повече. Механиците казват, че ресурсът му е огромен, ако не пестите от масло.

Volvo 2.4D / D5

Петцилиндров дизелов двигател, който от 2001 до 2014 се превърна в гордост на шведите. Има много случаи, когато такива единици са изминали повече от 500 000 км без основен ремонт. Шофьорите го хвалят за сцеплението и умерения разход на гориво.

Mercedes-Benz OM 654

Алуминиевият двигател се появи през 2016 година. Той е с 35 кг по-лек от предшественика си, а мощността достига 265 к.с. Въртящия момент достига 550 Нм. Този агрегат се превърна в еталон за Mercedes - той е лек, здрав и много издръжлив.

Volkswagen 2.0 TDI EA288

От 2012 концернът VW Group оборудва този двигател със системата Common Rail. Той е по-тих и по-икономичен от предишните версии. Автомобилни механици са категорични, че поддръжката му не изисква изключително сложни процедури, което го прави привлекателен за употребявани автомобили.

Kia / Hyundai 1.6 CRDi

Разработен в Европа, този мотор дебютира през 2006 година. Верижното задвижване на Bosch и надеждните инжектори го правят издръжлив дори в градския цикъл. Често се използва за таксита, като изминава над 400 000 км без проблеми.

Renault / Nissan 1.6 dCi

Появата на този двигател през 2011 година предизвика интерес поради своята икономичност и тиха работа. Базовата мощност е 130 к.с., във версията с двойно турбо - 160 к.с. Експерти посочват, че този мотор е отличен пример за баланс между мощност и разход на гориво.

Fiat / Alfa Romeo 1.9 JTD

Този двигател разби стереотипа за "капризните" италиански автомобили. Известен е с това, че изминава половин милион километра без основен ремонт. Той може да служи вярно на собственика дори след десетилетия работа.

