Бизнесът за новия бюджет: Най-сетне стъпка напред

Новият проектобюджет за 2026 г. не е безспорен, но бизнесът вече признава, че е далеч по-смислен и по-балансиран спрямо първоначалния вариант, който беше оттеглен след обществен натиск. Най-важното е, че планираната финансова рамка успокои работещите, предприятията и работодателите, защото не предвижда увеличение на данъчната тежест и избягва резки експерименти. Това подчерта председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев в интервю за телевизия НоваНюз.

Повече спокойствие за бизнеса и работещите

„Бюджетът не е отличен, не е много добър, не е добър, но е доста по-добър от вече оттегления, защото успокоява всички работещи граждани, бизнесът и предприятията. Не се повишава данъчната тежест”, заяви председателят на БСК Добри Митрев. Той обясни, че управляващите са разбрали, че не е редно нещата да се случват без анализ, оценка и разчети.

Митрев допълни, че приветства премахването на автоматизмите, свързани със средната работна заплата, и го нарече „огромна несправедливост“. „Този автоматизъм ни водеше по спирала към небитието, а уверението от Министерството на финансите е, че това ще е трайно решение“, коментира той.

Слабости по отношение на политики и реформи

Според председателя на БСК бюджетът продължава да има сериозни дефицити като политики. Той настоя за ясно разграничаване между средносрочната прогноза и бюджета за 2026 г., защото прогнозата може да бъде лесно променена. Митрев смята, че проблемът на бюджета не е приходната част, а разходната, която трябва да бъде много по-стриктно планирана.

„Отправихме призив, че трябва да има дебат за добър бюджет. Трябва да говорим за „слона в стаята“, а това е липсата на реформи в последните години. Законите показват какви сериозни дефекти имаме в системите. Трябва да изчистим тези системи“, заяви Митрев.

Данъчната система работи – защо реформа не е нужна

Митрев категорично отхвърли необходимостта от промяна на данъчната система. Според него България разполага с работеща данъчна рамка и тя не е виновник за ниските инвестиции. В същото време той не прие тезата, че страната е „данъчен рай“: „Ако беше така, трябваше да бъдем залети от инвестиции, които в момента реално са на ниско ниво.“

Председателят на БСК подчерта, че политиките трябва да се изграждат с участие на хората и бизнеса: „Вярвам в това, че хората трябва да бъдат слушани, за да не се стига до протести и да се използва енергията им за качествена промяна в политиките на българската държава“, добави той.

