Бизнесът за новия бюджет: Най-сетне стъпка напред
По-сносен проект, по-малко рискове и повече спокойствие за работещите и предприятията
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По-сносен проект, по-малко рискове и повече спокойствие за работещите и предприятията
42 компании в страната са регистрирали годишен оборот над 1 милиард лева
Може да се стигне до обезлюдаване на цели региони, предупреждават от Българската стопанска камара
Половината от българските ученици са функционално неграмотни
Предложението на "Булгаргаз" за увеличението с 60% на газа всъщност е 100%
От бранша протестират срещу предложенията, защото според тях те са дискриминационни, издигащи бариери пред автомобилния транспорт с пагубни последици....
Осигурителните вноски за здраве и за пенсии не бива да се пипат, смята Камен Колев
Синдикати стягат протести, ако не се замразят годините за пенсия София. Повишение на минималната работна заплата от 340 на 400 лв. от 1 януари ще дов...
Само по-голям оборот ще увеличи приходите в бюджета, посочват от БСК София. Намерението да се върне данъкът от 10% върху лихвите по банковите депозит...
Високият дълг руши реномето ни на финансово стабилна страна, казва Божидар Данев
Бизнесът търси знания, а не образование на хартия, твърдят от БСК
Всеки шести от безработните над 20 години, никога не е започвал работа
София. Работодателите от Българската стопанска камара поискаха разпускане на Народното събрание и нови избори през 2014-а г. В специално изявление от...
Програмите за временна заетост да минават през бизнеса, а не през общините