Посочиха най-добрите дизелови кросоувъри на старо

Дизеловите кросоувъри все още са "кралете" на издръжливостта. Те понасят по-добре дълги пътувания, имат Здрав двигател и ви позволяват да пестите гориво по магистралата. Факт е, че продажбите на дизели намаляват през последните години, но тези модели си остават предпочитани от шофьорите, ценящи надеждността.
Изданието SUVNews посочи 7-те най-надеждни дизелови кросоувъри, като използва класациите на ADAC, WhatCar? и Consumer Reports, както и данните от европейските им продажби и отзивите на собствениците им, пише "Аутомедия".
Най-надеждните дизелови кросоувъри втора ръка:
1. Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D
2. Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D
3. Honda CR-V 1.6 i-DTEC / 2.2 i-DTEC
4. BMW X3 (F25/F26) 2.0d / 3.0d
5. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
6. Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi
7. Renault Koleos / Nissan X-Trail 2.0 dCi (M9R)
