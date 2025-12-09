Посочиха най-добрите дизелови кросоувъри на старо

Дизеловите кросоувъри все още са "кралете" на издръжливостта. Те понасят по-добре дълги пътувания, имат Здрав двигател и ви позволяват да пестите гориво по магистралата. Факт е, че продажбите на дизели намаляват през последните години, но тези модели си остават предпочитани от шофьорите, ценящи надеждността.

Изданието SUVNews посочи 7-те най-надеждни дизелови кросоувъри, като използва класациите на ADAC, WhatCar? и Consumer Reports, както и данните от европейските им продажби и отзивите на собствениците им, пише "Аутомедия".

Най-надеждните дизелови кросоувъри втора ръка:

1. Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D

2. Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D

3. Honda CR-V 1.6 i-DTEC / 2.2 i-DTEC

4. BMW X3 (F25/F26) 2.0d / 3.0d

5. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI

6. Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

7. Renault Koleos / Nissan X-Trail 2.0 dCi (M9R)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com