Посочиха най-добрите електрически кросоувъри

Според експертите тези модели превъзхождат конкурентите си

Източник: Pixabay

28 авг 25 | 10:33
90
Агенция Стандарт

Електрическите кросоувъри постепенно стават все по-популярни, замествайки традиционните модели с двигатели с вътрешно горене. Този сегмент е препълнен с различни автомобили от производители от цял ​​свят.

What Car? обяви 10-те най-добри електрически кросоувъра за 2025 г. Според експертите тези модели превъзхождат конкурентите си.

ТОП 10 на най-добрите електрически кросоувъри за 2025 г.:

  1. Kia EV3
  2. Skoda Elroq
  3. Renault 4 EV
  4. Smart #3
  5. Renault Scenic
  6. Genesis GV60
  7. Smart #1
  8. BMW iX3
  9. Skoda Enyaq
  10. Volvo EX30

Kia EV3 оглави тази класация. Експертите казаха, че този модел съчетава практичност и отлични характеристики.

Изданието похвали Kia EV3 за ниската му цена в сравнение с конкурентите му, както и за големия му пробег с едно зареждане, особено във версията Long Range. Освен това експертите отбелязаха, че този електрически кросоувър има удобно окачване, пише "Блиц".

