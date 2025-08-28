Посочиха най-добрите електрически кросоувъри

Електрическите кросоувъри постепенно стават все по-популярни, замествайки традиционните модели с двигатели с вътрешно горене. Този сегмент е препълнен с различни автомобили от производители от цял свят.
What Car? обяви 10-те най-добри електрически кросоувъра за 2025 г. Според експертите тези модели превъзхождат конкурентите си.
ТОП 10 на най-добрите електрически кросоувъри за 2025 г.:
- Kia EV3
- Skoda Elroq
- Renault 4 EV
- Smart #3
- Renault Scenic
- Genesis GV60
- Smart #1
- BMW iX3
- Skoda Enyaq
- Volvo EX30
Kia EV3 оглави тази класация. Експертите казаха, че този модел съчетава практичност и отлични характеристики.
Изданието похвали Kia EV3 за ниската му цена в сравнение с конкурентите му, както и за големия му пробег с едно зареждане, особено във версията Long Range. Освен това експертите отбелязаха, че този електрически кросоувър има удобно окачване, пише "Блиц".
