Посочиха най-добрите електрически кросоувъри

Електрическите кросоувъри постепенно стават все по-популярни, замествайки традиционните модели с двигатели с вътрешно горене. Този сегмент е препълнен с различни автомобили от производители от цял ​​свят.

What Car? обяви 10-те най-добри електрически кросоувъра за 2025 г. Според експертите тези модели превъзхождат конкурентите си.

ТОП 10 на най-добрите електрически кросоувъри за 2025 г.:

Kia EV3 Skoda Elroq Renault 4 EV Smart #3 Renault Scenic Genesis GV60 Smart #1 BMW iX3 Skoda Enyaq Volvo EX30

Kia EV3 оглави тази класация. Експертите казаха, че този модел съчетава практичност и отлични характеристики.

Изданието похвали Kia EV3 за ниската му цена в сравнение с конкурентите му, както и за големия му пробег с едно зареждане, особено във версията Long Range. Освен това експертите отбелязаха, че този електрически кросоувър има удобно окачване, пише "Блиц".

