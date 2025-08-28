Ето ги най-добрите дизелови коли на пазара

Само допреди десет години, дизелът бе абсолютният господар на автомобилния пазар в Европа.

Политическият натиск в последните години намали дела му значително, но това си остава предпочитаното задвижване за хора, които изминават много километри седмично.

Ето десетте най-добри дизелови модела на пазара в момента, класирани от уважаваното издание Autocar, предава "Аутомедия".

10-те най-добри дизелови модела в Европа:

10. Mazda CX-60

9. Audi A5

8. Mercedes C-Class

7. Kia Sorento

6. Mercedes E-Class

5. Land Rover Defender

4. Range Rover

3. Volkswagen Golf

2. BMW X5

1. Skoda Superb

