Китайският автоколос Chery каца в България. Omoda и Jaecoo обещават нов стандарт
От премиерата в София до разширена дилърска мрежа през 2027 г. новите марки идват с пълни екстри, електрификация и рекордни гаранционни условия
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От премиерата в София до разширена дилърска мрежа през 2027 г. новите марки идват с пълни екстри, електрификация и рекордни гаранционни условия
Над 4 нови заводи започват да се строят