Плугчиева с важен пост при президента Йотова

Меглена Плугчиева е новият секретар по външна политика на президента Илияна Йотова.

Плугчиева има дългогодишен опит в държавното управление, дипломацията и европейската политика. Бившият вицепремиер по еврофондовете в кабинета "Станишев" и бивш посланик в Германия, Швейцария, Лихтенщайн и Черна гора се е присъединила към екипа на "Дондуков" 2 в края на март.

Назначена е на поста с президентски указ от 19 март, става ясно от сайта на президентската институция.

Тя беше външнополитически съветник на служебния премиер Димитър Главчев, но напусна екипа му само няколко дни по-късно заради несъгласие с намерението му да не назначи дипломат за външен министър, а самият той да оглави и МВнР наред с МС. Тя е била и депутат от БСП в 37-ото, 38-ото и 41-ото НС.

Плугчиева присъства днес и на срещата на Йотова с екипа на министерството на туризма и служебния министър Ирена Георгиева. През последните три години тя беше посланик и консултант към Съюза по здравен туризъм, балнеология и СПА.

На разговора в президентството беше подчертано, че България може да се възползва от отлива на туристи от по-близките до конфликта в Близкия изток дестинации, ако се позиционира като сигурно място за почивка с конкурентни цени и качествени услуги.

Новият външнополитически секретар на Илияна Йотова беше сред критиците на редовното правителство по отношение на влизането в еврозоната от 1 януари тази година с аргумента, че моментът е избран прибързано. "Влизаме в най-неподходящия момент в еврозоната, в най-неподходящия период. Tова е политическо решение, което го взима главно в Брюксел и е опакована в целофана на изпълнени критерии", коментира бившият вицепремиер по еврофондовете по бТВ миналото лято.





