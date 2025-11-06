Напрежение в Столична община! Панайотова не подава оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова отказва да подаде оставка, въпреки публичното искане на столичния кмет Васил Терзиев. В ефира на БНТ тя заяви, че не е получила никакви мотиви за решението и е научила за него чрез кратко текстово съобщение, докато се е намирала в болница.

SMS вместо разговор

„Получих SMS от господин Терзиев, въпреки че знае, че съм в болница. В съобщението нямаше нито мотиви, нито причини – просто, че било редно да прекратим взаимоотношенията си“, обясни Панайотова.

По думите ѝ начинът, по който е съобщено решението, е неприемлив и неуважителен. „Не мисля, че имам право дори на нормална реакция, докато очи в очи не ми се каже защо. Абсолютно никаква конкретност не виждам в това действие“, добави тя.

„Не съм политик, а държавен служител“

Главният архитект категорично отказа да подаде оставка. „Не, в никакъв случай. Аз не съм политик, че да си искам оставката по този начин. Аз съм избираема длъжност след конкурс. Назначена съм като държавен служител“, заяви Панайотова.

Тя подчерта, че длъжността главен архитект на София не е политическа и не зависи от промяната на управлението. „Когато си спечелил конкурс и изпълняваш закона, не би трябвало да се притесняваш за поста си“, добави тя.

Неясно бъдеще и липса на диалог

Попитана как ще продължи да работи със столичния кмет след този конфликт, Панайотова призна, че не знае: „Нямам представа.“ Тя увери, че досега не е имала конфликти с Терзиев и че е изненадана от решението му. „Не съм нарушавала принципите, върху които започнахме работа заедно. Просто няма обяснение“, каза архитектът.

Засега Столична община не е излязла с официална позиция за мотивите зад исканата оставка, но напрежението между кмета и главния архитект вече се превърна в една от най-обсъжданите теми в управлението на столицата.

