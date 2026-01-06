Бръмбари за бившия главен архитект на София

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, след като в последните два месеца отношенията ѝ с кмета и общинската администрация бяха белязани от напрежение. Оставката ѝ е била поискана още през ноември, но тогава не е била подадена, тъй като Панайотова е била в болничен. Вчера, в първите си работни дни след завръщането си, тя е взела окончателното решение да напусне поста. По думите й е била подслушвана, често по време на оперативка.

В първото си телевизионно интервю след оставката Панайотова заяви в студиото на "Денят започва" по БНТ, че мотивите ѝ са различни от публично обявените от екипа на кмета. По думите ѝ причината не е лична, а свързана с липсата на политическа подкрепа за визията ѝ за управление на градоустройството.

Всички мои основания и всички мои причини, поради които се кандидатирах и мислех, че мога да изпълнявам правилно функциите на главен архитект, се изчерпаха. Няма политическа воля на кмета да защитавам онази визия и онази позиция, с която исках да създам нов ред на работа, нови правила и реална администрация без поводи за корупционни схеми", заяви Панайотова.

Тя посочи, че още в началото е заявила намерението си да въведе единни правила, по-строг контрол и еднакво прилагане на законодателството, включително спрямо големите инвеститори и проекти. С времето обаче е станало ясно, че предложенията ѝ не получават развитие.

Имах идеи, създадох работни групи, подготвих доклади, проекторешения и предложения за нови наредби. Те просто потъваха по бюрата и нищо не се случваше", каза тя.

По думите ѝ разминаването с кмета е станало ясно още след четвъртия или петия месец от мандата ѝ. Панайотова заяви, че е "загубила битката с всички" – от политическото ръководство до съществуващата администрация, инвеститорите и старите практики в системата.

Никой не иска да има правила. Политиците говорят популистки, но когато имат възможност реално да направят нещо, не го правят", заяви бившият главен архитект.

Тя обясни, че не е подала оставката си веднага след като е била поискана, тъй като по това време е била в болница и в болничен отпуск. По думите ѝ става дума не за "оставка", а за молба за освобождаване от пост, която може да бъде подадена единствено когато служителят е на работа и работоспособен. Панайотова подчерта, че не е имала пряка среща с кмета, а единствената комуникация е била кратко съобщение, получено по време на болничния ѝ престой.

В отговор на аргументите на кмета, с които е приета оставката ѝ – че реформата в градоустройството не е въпрос на постове, а на резултати – Панайотова заяви, че е свършила "много конкретна работа". Сред нея тя изброи изготвяне на указания и правила, създаване на работни групи, официални запитвания до парламента и Министерството на регионалното развитие, както и предложения за законодателни промени.

Поисках коренни промени в наредбата за трафик анализа и в наредбата за зелената система, защото те не работят. Предложих конкретни текстове, които да ограничат презастрояването. Всичко това е направено, но не е отчетено", каза тя.

Панайотова коментира и освобождаването на "неудобни експерти", като подчерта, че подобни решения натоварват финансово софиянци. Тя даде пример с обезщетенията, които общината плаща при освобождаване на служители след съдебни дела.

По отношение на презастрояването тя заяви, че голяма част от проблемите са резултат от предходни тълкувания на законодателството.

Исках да започне реалното прилагане на закона, така както е написан и в интерес на гражданите. Това не се случва", каза тя, като даде пример и с проекта за небостъргач в района на бул. "Черни връх".

Бившият главен архитект отрече обвиненията, внушавани чрез публикувани нейни снимки с инвеститори, като подчерта, че срещите ѝ с представители на строителния сектор са били в рамките на служебните ѝ задължения.

Панайотова остро критикува начина на управление в Столичната община, като определи подхода като "репресивен" и основан на пиар, а не на реален административен диалог. Тя посочи, че създаването на поста заместник-кмет по градско планиране е имало пряко отношение към решението ѝ да подаде оставка, тъй като според нея това е оставило главния архитект без реална администрация.

Богдана Панайотова оцени опита си като главен архитект положително, но заяви, че без политическа воля дори добрите идеи и експертният капацитет остават без резултат.

