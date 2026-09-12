Нургул: България ще загуби талантите си. Включително и мен!
Най-добрата българска шахматистка отправи силно и емоционално послание в социалните мрежи
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Най-добрата българска шахматистка отправи силно и емоционално послание в социалните мрежи
Приготвят се с пържене, така че са от най-вкусния вид, макар и не съвсем полезни
Скоро ще обяват дата на доиграването
Силвио Данаилов обвини ФИДЕ, в лицето на Кирсан Илюмжинов, плаща на свои хора, за да свалят президентите на опозиционно настроените национални федерац...
Атина. Българският гросмайстор Веселин Топалов запази 8-ата си позиция в световната ранглиста на ФИДЕ за месец май. Топалов, който не участва в турнир...
Париж. Най-добрият български шахматист Веселин Топалов вече заема 5-о място в ранглистата на Международната федерация (ФИДЕ) за декември. Топалов отб...
Благоевград. Водещи шахматисти въстанаха срещу благоевградския майстор на ФИДЕ Борислав Иванов. 26-ма, сред които Кирил Георгиев и Иван Чепаринов, се...