Всичко за Фиде

Следете всички новини, анализи и коментари за Фиде. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт ДА! На българската храна
Топалов се върна в Топ 5

Топалов се върна в Топ 5

Париж. Най-добрият български шахматист Веселин Топалов вече заема 5-о място в ранглистата на Международната федерация (ФИДЕ) за декември. Топалов отб...

01 декември | 12:35
0 коментара
4232