Нина Добрев подпали мрежата! Появи се по бикини след победа на любимия си отбор

Актрисата с български корени Нина Добрев, отново привлече вниманието на феновете си, след като сподели емоционални кадри от радостта си след победата на баскетболния отбор New York Knicks над San Antonio Spurs.

В публикация в Instagram 37-годишната звезда показа как е наблюдавала двубоя от трибуните на Madison Square Garden в компанията на Кики Палмър и Пен Баджли.

„Чувствам се сякаш ме е ударил ток! Все още съм на вълна от този исторически мач!“, написа Добрев към видеото.

Клипът започва с кадри пред огледало, на които актрисата позира с широка фланелка на Никс, превърнала се в основен акцент в стайлинга ѝ. Публикацията бързо събра хиляди харесвания и коментари от почитатели, които не скриха възхищението си.

Това не е първият път, когато Нина Добрев предизвиква шум около визията си. Наскоро тя се появи на събитие в Ню Йорк с дръзък тоалет, съчетаващ прозрачни елементи, дълга черна пола, червена чанта и високи токчета.

Преди това актрисата впечатли последователите си и със снимки по бански от почивка край езеро. Кадрите се появиха малко след раздялата ѝ с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт.

Двамата бяха заедно близо пет години и дори бяха сгодени, преди през септември 2025 г. да вземат решение да прекратят връзката си. Според близки до двойката раздялата е била взаимна и е преминала с уважение от двете страни.

В интервю за Vogue през 2024 г. Добрев разказа любопитни подробности около предложението за брак. Тя призна, че е била убедена, че се готви за вечеря с легендарната редакторка Анна Уинтур, без да подозира, че всъщност я очаква романтична изненада.

„Когато разбрах какво се случва, изпаднах в шок и просто гледах“, спомня си актрисата.

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