Ню Йорк Никс взеха титлата след 53 години чакане
Джейлън Брънсън избухна с 45 точки, стана MVP на финалите и поведе отбора към 4:1 срещу Сан Антонио
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Джейлън Брънсън избухна с 45 точки, стана MVP на финалите и поведе отбора към 4:1 срещу Сан Антонио
Чувствала се, сякаш я е ударил ток
Президентът на САЩ планира да присъства на третия мач от финалната серия в Ню Йорк
Ню Йорк. Ученици от Националната търговско-банкова гимназия се завърнаха с пет приза от Ню Йорк. На 17-ия международен панаир на учебно-тренировъчни ф...
"Чикаго Булс" победи "Ню Йорк" със 118:111 тази нощ в НБА, а Нейт Робинсън записа 35 точки за успеха на домакините. Двубоят бе решен след продължение...