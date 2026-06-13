Всичко за Дневниците На Вампира

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Нина Добрев пак вампирка

Нина Добрев пак вампирка

Усилено върви слухът, че е вероятно Нина Добрев да се върне в "Дневниците на вампира" на финала. Наскоро хитовият сериал се сбогува с героинята й Елен...

03 май | 22:40
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