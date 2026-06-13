Нина Добрев подпали мрежата! Появи се по бикини след победа на любимия си отбор
Чувствала се, сякаш я е ударил ток
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Чувствала се, сякаш я е ударил ток
Холивудската звезда с български произход Нина Добрев ще се завърне в сериала, който я направи прочута по целия свят - "Дневниците на вампира". Продуце...
Колегата на Нина Добрев снима у нас, фенки го нападнаха на летището Пол Уесли, който е познат като Стефан Салватор от "Дневниците на вампира", кацна...
Нина Добрев се сбогува с героинята си от "Дневниците на вампира" Елена и с феновете по време на церемонията "Изборът на тийнейджърите". Тя се качи на...
Усилено върви слухът, че е вероятно Нина Добрев да се върне в "Дневниците на вампира" на финала. Наскоро хитовият сериал се сбогува с героинята й Елен...