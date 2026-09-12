Реал М и Наполи са губещите в Шампионската лига
След драмите в първата фаза на турнира
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След драмите в първата фаза на турнира
Прогнозата на Евелина Славкова
Първан Симеонов очаква 7 партии в парламента
Влошаването на отношенията с Русия може да струва на Турция 9 млрд. долара. Това са най-тежките възможни последици, които оповести вицепремиерът на юж...