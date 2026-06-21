Йотова: България държи златна карта в ръцете си

България държи златна карта в ръцете си. Това заяви президентът на страната Илияна Йотова в специално интервю за "120 минути" на бТВ. Тази карта е свързана с всички коридори, които ще минават през територията на страната ни.

„Ако сега някой не осъзнава каква златна карта държи България в ръцете си и като член на ЕС и заради геополитическото си положение, и заради географското си положение, оттук ще минават един ден всички възможни коридори – енергийни, сухопътни, свързани с високи технологии, тук ще бъдат новите дейта центрове, и ще бъде онази сигурна част от Европа, която всъщност ще бъде основен елемент в общата европейска сигурност“, категорична бе Йотова.

Европа трябва да се върне към лидерските си позиции, да изгради стратегическа автономност и да стане по-независима както в областта на сигурността, така и в икономиката и технологиите, заяви още държавният глава.

За санкциите срещу Русия и патриарх Кирил

Йотова защити аргументите на премиера Радев срещу евентуално включване на руския патриарх Кирил в бъдещ санкционен пакет на ЕС. Според нея подобна стъпка би могла да отвори нова конфликтна линия в момент, когато Европа и Украйна настояват за мирни преговори.

Подкрепям резервите на премиера Радев по отношение на санкциите срещу руския патриарх Кирил, заяви президентът по повод горещата тема от седмицата. Трябва ли сега да разделяме православието? Моят отговор е категорично не, каза Йотова.

И допълни: "Ние сме православна държава. Ние искаме българските вярващи да не бъдат разделяни по тази линия, защото православието е толкова дълбоко вкоренено в нашата история и толкова много е дало на нашата история, че точно по тази линия не бих искала да има конфликт в страната. Бих направила всичко, за да бъде избегнат той", категорична беше Йотова.

Президентът заяви, е дебатът е се е разразил в България, за да се отклони вниманието от голямата новина - отпушените пари по ПВУ за България. Нещо, което две правителства не успяха да направят, а този кабинет - само на 50 дни, се справи, посочи Йотова.

"Ако трябва да намерим някаква новина, това е приветствието от страна на всички европейски лидери, затова че започна на практика преговорният процес за членство на Украйна в ЕС, одобрението за междуправителствената конференция и отварянето на първия клъстер. Тук решението на европейските лидери бе единодушно", посочи тя.

Тя изтъкна, че трябва да се говори условно за 21-ия пакет санкции срещу Русия, тъй като той може изобщо да не бъде приет.

Йотова подчерта, че приема аргументите на Румен Радев да се противопостави на тези предложения. „Не за първи път името на патриарх Кирил влиза и излиза от различни санкционни пакети. До този момент такава дискусия аз не съм видяла в нито една държава. България не е участвала в тези дискусии", обясни Йотова.

„Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато г-н Зеленски искат да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна. В това трябва да бъдем убедени. Трябва ли сега да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Трябва ли да разделяме вярващите в България? Моят категоричен отговор е „не“. Всичките ни усилия трябва да бъдат насочени по дипломатически път за разрешаване на този конфликт“, заяви президентът.

„Войната влезе във всеки български дом така или иначе, заради цени, горива, заради всички последици, които носи този конфликт“, добави тя.

„Когато дойде време за разискване на този пакет от санкции, нека видим кой точно предлага и какви са аргументите на предлагащите. Изострянето на тази тема и този конфликт дойте точно от тук, от българските среди“, каза тя относно санкциите срещу патриарх Кирил.

Тя се съгласи с Румен Радев относно това, че тук става въпрос и за национална сигурност, за бъдещето на атомната ни централа, за бъдещето на „Лукойл“.

„По-кресливата част взе на въоръжение темата за патриарх Кирил и съвсем не ѝ беше изгодно да коментира другата част от неговите основания. Според мен това беше направено и с цел да се потопи и да се скрие добрата новина от европейските институции и това е следващият транш, който България получи по плана за възстановяване. Което, между другото, две правителства не успяха да направят“, заяви президентът.

По думите ѝ, в европейските институции винаги се уважава, когато имаш собствено мнение. „Ако всеки само изпълняваше там, отдавна ЕС да се е разпаднал. Така че стига с тази наша собствена политика вече 19 години, тази йес политика, стига сме се държали като плахия гост в европейското семейство. Ние имаме своите политики, интереси, опитваме с е по този начин да подобрим и европейските политики“, коментира тя сравненията между позицията на България сега и на Унгария при Орбан.

„Европа трябва да се върне към лидерските позиции и в това отношение аз съм изключителен поклонник на тази стратегия за стратегическа автономност“, допълни тя.

Според нея, Европа повече не може да бъде толкова силно зависима от НАТО по отношение на отбраната.

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