Рюте пристигна в Киев

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев, съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от Ройтерс.

INTEL: NATO CHIEF RUTTE ARRIVES IN KYIV, UKRAINE SAYS pic.twitter.com/g2mUNSF4aO — Solid Intel 📡 (@solidintel_x) June 3, 2026

„Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев“, написа украинската железопътна компания „Укрзализниця“ в публикация в "Телеграм" и публикува снимки от пристигането на Рюте.

Посещението на Рюте идва на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна и засилените усилия на НАТО да координира военната и политическата подкрепа за Киев. От встъпването си в длъжност като генерален секретар на НАТО през октомври 2024 г. Марк Рюте нееднократно е заявявал, че подкрепата за Украйна остава сред основните приоритети на Алианса.

NATO Secretary General Mark Rutte has arrived in Kyiv on an unannounced visit, according to Ukrainian Railways “Ukrzaliznytsia.“



Photo: Ukrzaliznytsia pic.twitter.com/isnjI3HFOI — KyivPost (@KyivPost) June 3, 2026

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