Свят

Рюте пристигна в Киев

Генералният секретар на НАТО нееднократно е заявявал, че подкрепата за Украйна остава сред основните приоритети на Алианса

Рюте пристигна в Киев
Снимка: БТА
03 юни 26 | 11:36
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Агенция Стандарт

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев, съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от Ройтерс.

„Днес имаме удоволствието да посрещнем генералния секретар на НАТО Марк Рюте на Централната железопътна гара в Киев“, написа украинската железопътна компания „Укрзализниця“ в публикация в "Телеграм" и публикува снимки от пристигането на Рюте.

Посещението на Рюте идва на фона на продължаващата руска инвазия в Украйна и засилените усилия на НАТО да координира военната и политическата подкрепа за Киев. От встъпването си в длъжност като генерален секретар на НАТО през октомври 2024 г. Марк Рюте нееднократно е заявявал, че подкрепата за Украйна остава сред основните приоритети на Алианса.

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Автор Агенция Стандарт
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