Извънредно от Лавров: Дошло е време за разговори със САЩ

Руският външен министър Сергей Лавров каза по време на световния Дипломатически форум в турския курортен град Анталия, че е дошло време за разговор със Съединените щати за това как Вашингтон вижда бъдещите си икономически връзки с Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС. Той обаче допълни, че разликите между двете страни остават.

Лавров заяви, че НАТО "не е в най-доброто си състояние", но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на Алианса.

Русия превърна подновеното икономическо сътрудничество със САЩ в основна част от усилията си за политическо разведряване на отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

В кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия руският външен министър се срещна с турския си колега Хакан Фидан. Двамата потвърдиха ангажимента на Москва и Анкара за конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризи, се посочва в цитирано от ТАСС изявление на руското външно министерство след среща между двамата министри.

"По време на двустранна среща с Хакан Фидан в кулоарите на събитието бяха обсъдени подробно ключови аспекти от международния и регионален дневен ред, включително ситуацията в Персийския залив и Близкия изток. Беше потвърдено съвместното желание на Русия и Турция за по-нататъшно конструктивно сътрудничество за разработване на ефективни решения за разрешаване на кризисни ситуации", съобщиха от руското МВнР.

От ведомството допълниха, че Лавров и Фидан са обсъдили и актуални въпроси от руско-турския диалог, както и основните цели на търговско-икономическото и енергийното сътрудничество между двете страни, като са очертали и график за предстоящи контакти.

В рамките на срещата между двамата министри е подписан план за консултации между външнополитическите ведомства на двете страни за следващите две години (2026-2027 г.), съобщиха още от руското външно министерство, цитирани от ТАСС и БТА.

