Хакан Фидан с ключов анализ за новата роля на регионалните държави

Министърът на външните работи Хакан Фидан, който говори на Анталийски дипломатически форум, направи привличащи вниманието оценки по редица теми – от войната между Украйна и Русия до хуманитарната ситуация в Газа, от политиките на Израел в региона до разпада в международната система.

Фидан заяви: „Особено през последните години стана много по-ясно, че зад тази концепция стои стремежът на Израел към повече територия. Това е реалността. Израел не преследва собствената си сигурност; той преследва повече земя. Сигурността се използва от правителството на Бенямин Нетаняху като оправдание за окупиране на повече територии.“

Относно преговорите за Украйна Фидан каза: „В момента единственият негативен фактор пред украинските преговори е войната в Иран. Това измести на заден план руско-украинските разговори. Надявам се, че веднага щом бъде постигнато примирие или мирно споразумение с Иран, ще насочим вниманието си отново към преговорите за Украйна.“

Форумът, организиран под патронажа на президента Реджеп Тайип Ердоган и с домакинството на Министерството на външните работи на Турция, се провежда за пети път с тема „Справяне с несигурността при проектирането на бъдещето“.



Събитието между 17–19 април е в конгресния център NEST в туристическия район Белек, област Серик, Анталия. На втория ден в рамките на „ADF разговори“ Фидан направи своите оценки.

Делегации от над 150 държави участват в настоящия форум. Сред тях са 22 държавни и правителствени глави, 14 вицепрезиденти и заместник министър-председатели, както и над 50 министри, включително 39 министри на външните работи. Общо над 500 участници на високо ниво и 79 представители на международни организации присъстват на събитието.

Той подчерта, че форумът става все по-важен всяка година и предоставя специална платформа за обсъждане на регионални въпроси.



„Анталийският дипломатически форум е уникална възможност за нашия регион“



Фидан отбеляза, че форумът започва да заема по-влиятелно място в световната политика: „Форумът се развива много продуктивно – увеличават се както участниците, така и темите, и той придобива по-голямо значение в глобалната политика. Целта ни е да го превърнем в платформа, която да изведе на преден план регионалните въпроси.“



Той добави, че на подобни международни платформи обикновено се обсъждат глобални и западноцентрични проблеми, докато теми като Близкия изток, Северна Африка, Балканите и Средиземноморието рядко се разглеждат в дълбочина.



„Дипломацията е по-необходима от всякога“



Фидан заяви, че многостранният международен ред отслабва и в тази ситуация дипломацията става жизненоважна: „Живеем във време, в което дипломацията е по-необходима от всякога. Когато виждаме разпад на международния ред, имаме нужда от повече диалог.“



Той подчерта, че при отслабване на системата държавите трябва да засилят комуникацията и координацията, иначе рискуват да бъдат засегнати от кризи.



„Политиката на силата доминира в нашия регион“



Фидан отбеляза, че в региони като Близкия изток отдавна доминира политиката на силата, което води до разрушения и нестабилност. Според него трайната стабилност изисква уважение към суверенитета и териториалната цялост на държавите.



Той заяви: „Нито една държава не преследва чужда територия – с изключение на Израел. Израел следва експанзионистична политика.“



„Ние водим дипломация, не война“



Фидан подчерта, че Турция поддържа контакти с всички страни в конфликтите: „Във война трябва да заемете страна, но в дипломацията трябва да говорите с всички.“



Основният приоритет според него е предотвратяване на войни и прекратяване на текущи конфликти.



„Войната в Иран измести преговорите между Русия и Украйна“



Фидан отбеляза, че въпреки трудностите страните продължават да имат воля за диалог. Турция работи за прекратяване на огъня и намиране на трайно решение.



„Израел не преследва сигурност, а повече територия“



Фидан заяви, че Израел дълго време е създавал впечатление, че действа в името на сигурността си, но всъщност целта е разширяване на територията – от палестинските земи до Ливан и Сирия.



„ЕС трябва да направи повече, за да ограничи Израел“



Фидан посочи, че подкрепата на Запада усложнява ситуацията и че Европейски съюз трябва да предприеме по-решителни действия.

"Новото пробуждане"

Регионалните държави също са на прага на ново пробуждане. Те осъзнават, че Израел представлява регионална заплаха.



Европейски съюз като институция не заема позиция, използвайки собствената си сила, за да ограничи действията на Израел.



След Втората световна война Съединените щати станаха лидер на новия световен ред, но в последствие създателят на системата започна да не се съобразява със самата система.“



„Хуманитарните задължения по плана за Газа не са изпълнени“



Фидан заяви, че първият етап от мирния план за Газа не е изпълнен в хуманитарната си част – липсват достатъчно помощи, медицинска подкрепа и достъп за палестинските структури.



Той подчерта, че подобряване на ситуацията е възможно едва след изпълнение на тези условия и изрази надежда преговорите в Кайро да доведат до положителен резултат.

