Отиде си легенда на киното, оставила дълбока следа
Тя изигра майката на Леонардо ди Каприо в „Хвани ме, ако можеш“
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Тя изигра майката на Леонардо ди Каприо в „Хвани ме, ако можеш“
Пет творби ще се състезават за отличието за най-добър филм на 51-вата церемония
„Сбогом, глупаци” спечели седем отличия
Седем статуетки, сред които за най-добър филм, получи драмата "Тимбукту" на връчването на френските филмови награди "Сезар". Церемонията на "френските...
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Уил Смит и синът му Джейдън обраха всички антинагради "Златна малинка"
Скарлет Йохансон ще получи почетна награда "Сезар" на 39-ата церемония, съобщи президентът на Академията за френските филмови отличия Ален Терзиан. ...