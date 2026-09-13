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Почетен "Сезар" за Скарлет

Почетен "Сезар" за Скарлет

Скарлет Йохансон ще получи почетна награда "Сезар" на 39-ата церемония, съобщи президентът на Академията за френските филмови отличия Ален Терзиан.  ...

13 февруари | 6:45
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