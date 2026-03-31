Рене Карабаш направи пробив. На крачка от "Букър"

Пробивът на Рене Карабаш продължава. Романът "Остайница" на българската писателка Ирена Иванова е избран е в краткия списък за Международната награда "Букър", съобщиха организаторите на сайта на престижния литературен приз.

За книгата "Остайница" (She Who Remains), която е преведена на английски език от Изидора Анжел, журито отбелязва: "Изискано написана, брилянтно описана история за млада жена в съвременното албанско родово общество и една кръвна вражда, която ѝ открива пътя към самопознанието".

Краткият списък за 2026 г. бе избран от жури, председателствано от британската писателка Наташа Браун. Към нея се присъединяват писателят и професор по математика в Университета в Оксфорд Маркъс дю Сотой, номинираната преди в краткия списък на наградите преводачка Софи Хюз, кенийският писател и редактор на онлайн списанието Lolwe Трой Онянго и индийската романистка и колумнистка Ниланджа С. Рой.

Освен "Остайница" на Рене Карабаш, краткият списък включва още The Nights Are Quiet in Tehran на Шейда Базяр, The Director на Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на Ана Паула Мая, The Witch на Мари НДиай и Taiwan Travelogue на Ян Шуан-цзъ.

Изборът е за най-доброто произведение в дълга художествена форма или колекция от разкази, преведени на английски и публикувани във Великобритания и/или Ирландия между 1 май 2025 г. и 30 април 2026 г. Дългият списък от 13 книги бе обявен на 24 февруари 2028 г., като подборът бе осъществен от 128 творби.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com