Дара надви Азис. Исторически рекорд
Дара надви Азис и постави нов исторически рекорд. „Bangaranga“ официално се превърна в най-стриймваната българска песен в историята на Spotify, след к...
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Дара надви Азис и постави нов исторически рекорд. „Bangaranga“ официално се превърна в най-стриймваната българска песен в историята на Spotify, след к...
Bangaranga заема №1 в плейлиста Топ 100 за България на Apple Music
Диджеят с изкуствен интелект имитира атмосферата на радиото
Друга голяма компания подаде жалба
Платформите ще изключи подкастите с "бял шум" от програмата си за монетизиране
През 2019 г. Spotify подаде антитръстова жалба срещу Apple в ЕС, твърдейки, че политиката на App Store уврежда конкуренцията
Музикалната индустрия се обявява против използването на ИИ
Каталогът му е нараснал до 350 000 заглавия
Така се надява да улесни потребителите да намират нови неща за слушане и гледане
InterMedia изчислява, че руският пазар за стрийминг на музика се е свил с до 50% до 5-7 млрд. рубли
Компанията съобщи също, че директорът ѝ по съдържанието и рекламата Доун Остроф ще напусне поста си поради мащабна реорганизация
Сега подкастите са много по-видими
Според доклада, през второто тримесечие компанията е отчела загуба от 127 млн. долара
Сделката е на стойност 310 млн. долара
Ед Шийрън постави рекорда за най-слушаната песен
Собствениците на мобилни устройства с Windows Phone получиха добра новина - от Spotify обявиха, че вече е налична безплатна версия на приложението им...
На прага на 2014 година, когато Spotify вече може да се похвали с 24 милиона активни потребители и над 20 милиона песни, България стана част от "семей...
София. Музикалната платформа Spotify вече е достъпна в България от днес. Услугата за легално слушане на музика онлайн е една от най-ползваните в света...