Иво Димчев представя интерактивния музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique
Представлението с 10 лечебни песни и хореографии ще бъде на 16 юни на Vidas Art Arena
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Представлението с 10 лечебни песни и хореографии ще бъде на 16 юни на Vidas Art Arena
Между 17 и 19 юли Гребната база ще се превърне в най-ярката сцена на Балканите
Причината за инцидента все още се изяснява
Република Корея избра за свой представител у нас бившата тв водеща
По неофициална информация има задържани лица