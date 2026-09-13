Queen среща симфонията
Концертът обещава среща между класиката и рок музиката
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Концертът обещава среща между класиката и рок музиката
София. Народното събрание ще почете с концерт 9 май - Ден на Европа. От институцията съобщиха, че оркестър Симфониета "София" ще изнесе концерт с твор...
Варна. Фалстарт за круизния сезон във Варна. Първите туристи, които дойдоха с тузарския лайнер "Симфония", бяха ограбени докато се разхождат из града....
Благоевград. Камерна опера - Благоевград зарадва любителите на класическата музика с концерт в съботния ден. Музикантите изпълниха арии и симфониети и...