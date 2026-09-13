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Браян Мей: Горд съм с Куин

Браян Мей: Горд съм с Куин

Щастлив съм, че идвам в България, заяви легендарният китарист на великата рок група "Горд съм с това, което направихме с "Куин". Извоювахме собствено...

27 януари | 22:00
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