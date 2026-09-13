Фреди Меркюри на 80: 10 тайни за легендата на Queen, които малцина знаят
Звънял на котките си, почитат го с портрет
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Звънял на котките си, почитат го с портрет
Почина вторият басист на групата Бари Мичъл
45 години след импровизирания запис една от най-прочутите колаборации в рока започна нов живот
Концертът обещава среща между класиката и рок музиката
Неразумно и опасно е
Тя изпревари имена като Дейвид Боуи и U2.
Легендарният изпълнител, който е на 77 години, направи съобщението във видео
Ограмна негова статуя е поставена с изглед към езерото Монтрьо в Швейцария
Албумът ще излезе на 2 октомври
"Куин" става първата музикална група, отпечатана на британска монета
„Бохемска рапсодия“ се бори за пет статуетки
Хитът на Queen отново завладя света
Брайън Мей, изключителният бас китарист на великата група "Куин", е доктор по астрономия. Той споделя житейски изводи и истини на връх Деня на астерои...
Queen с вокалиста Адам Ламбърт ще излизат тази вечер на стадион "Георги Аспарухов" в София, за да зарадват множеството си български фенове. Вчера Бр...
Чакането свърши. Днес, точно в 15,30 ч. QUEEN + Adam Lambert кацнаха на българска земя с частен полет от Букурещ. На VIP терминала на летище София ги...
Двигателят нa легендарната британска група "Куин" Брайън Мей разказва несподеляни досега факти от живота и музикалния си път в биографичната книга "Бр...
Щастлив съм, че идвам в България, заяви легендарният китарист на великата рок група "Горд съм с това, което направихме с "Куин". Извоювахме собствено...
Пуснаха билетите за концерта на Queen. Продажбата стартира точно в 10 часа днес, съобщиха от "Тикетпро". Цената на "пропуските" е от 70 до 140 лв. П...
"Bohemian Rhapsody", "Somebody To Love", "I Want to Break Free" и "The Show Must Go On" ще звучат на живо в София, защото легендарните "Queen" идват у...
Лондон. Брайън Мей заяви в интервю за iHeart Radio, че съвместни записи на Фреди Меркюри и Майкъл Джексън могат да станат част от нов албум на Queen....