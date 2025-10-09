Обявиха рок група №1

Легендарната група Queen беше обявена за най-пусканата рок банда във Великобритания за 21-ви век, изпреварвайки имена като Дейвид Боуи и U2.

Според нова класация на PPL, публикувана по повод предстоящия National Album Day 2025, музиката на групата е звучала в радио и телевизионния ефир над 400 милиона секунди. Това се равнява на 12,5 години непрекъснато излъчване от началото на века, като най-пусканата им песен е „A Kind Of Magic“.

Китаристът на групата Брайън Мей коментира новината, като заяви: „Изумително! Като се има предвид, че повечето от големите творби на Queen са създадени през 20-ти век, е невероятно да оглавим класация за 21-ви век. Големи благодарности на всички наши фенове".

Главният изпълнителен директор на PPL добави: „Тази класация подчертава как рок музиката от различни десетилетия продължава да процъфтява в британския ефир. Поздравления за Queen за това голямо признание в толкова значимата юбилейна година за първия им албум номер едно [‘A Night At The Opera’]. Това е доказателство за техния богат и обичан музикален каталог, който продължава да означава толкова много за британската публика и до днес".

Дейвид Боуи заема второ място в класацията, следван от U2 и Oasis.

Топ 10 на най-пусканите рок изпълнители във Великобритания за 21-ви век са както следва:

Queen

David Bowie

U2

Oasis

Fleetwood Mac

Stereophonics

The Rolling Stones

The Police

The Killers

Kings Of Leon

