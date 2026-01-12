За първи път в България: „Божествена комедия“ с Калин Врачански и Тончо Токмакчиев

За първи път в България на театрална сцена ще бъде представена „Божествена комедия“ по Данте Алигиери – спектакъл на Лилия Абаджиева в смела, мащабна продукция на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен. Премиерата е утре, 13 януари 2026 година и се предполага, че ще бъде изключително театрално събитие.

Постановката носи ясно авторско присъствие, характерно за режисьорския почерк на Лилия Абаджиева – театър на големите философски въпроси, на силното емоционално въздействие. В главните роли зрителите ще видят Калин Врачански и Тончо Токмакчиев, а в „Божествена комедия“ участват още актьори от шуменския театър и студенти от класа на Лилия Абаджиева.

„Божествена комедия“ по Данте Алигиери е спектакъл, който превежда зрителя през сферите на Ада, Чистилището и Рая, не просто като пространствено пътешествие, а като драматичен вътрешен път на човешкия дух. Постановката олицетворява философското наследство на Данте, в което човекът се изправя пред собствената си съдба, моралните си избори и възможността за духовно извисяване.

Степените на греха и добродетелта, идеята за божествената справедливост и стремежа на душата към съвършенство, ни съпътстват постоянно задавайки си въпросите за смисъла на съществуването. Срещите на Данте с осъдените души и блажените се превръщат в сценични образи на човешката слабост, страдание и надежда, а фигурата на Беатриче сияе като символ на божествената любов и духовното просветление.

Спектакълът явява философската дълбочина на творбата – размислите за свободната воля, за човешката отговорност, за мястото на знанието и истината за живота на духа. Чрез поетиката на Данте и метафизичните визии, спектакълът превръща живота на духа в зрелищно преживяване.

,,Божествена комедия” е път към надмогване на хаоса, вътрешно просветление и откриване на божествения порядък в света.

„Божествена комедия“ е не просто драматизация на литературен шедьовър, а духовно пътуване, в което театърът се превръща в мост между човека и вечността, казват авторите на спектакъла.

Драматизацията и режисурата са дело на Лилия Абаджиева, която създава и музикалната картина на спектакъла. Сценографията и костюмите са на Васил Абаджиев, камерата, монтажът и видеообработката са поверени на Иван Абаджиев, а асистент-режисьор е Албена Бабева.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com