Всичко за Тончо Токмакчиев

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Toнчo Toкмaкчиeв oмъжи дъщepя си

Toнчo Toкмaкчиeв oмъжи дъщepя си

Тончо Токмакчиев вече е законен тъст, след като омъжи дъщеря си Таня. 28-годишната наследница каза "Да" на приятеля си от Холандия. Романтичната сватб...

28 юни | 22:15
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Тончо e страхлив дядо

Тончо e страхлив дядо

Изгубих баща си, но спечелих внучка, споделя прочутият актьор "Животът е крива - имаш успехи, но и тъжни моменти. Годините ми отнеха един скъп човек...

17 април | 18:20
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