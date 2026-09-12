Калин Врачански призна за Златина
Актьорът от „Братя" и „Откраднат живот" отделя много повече време на семейството си и се радва много на дъщеря си Теа
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Актьорът от „Братя" и „Откраднат живот" отделя много повече време на семейството си и се радва много на дъщеря си Теа
Постановката е дело на Лилия Абаджиева
„Случаят Джем“ на Юрий Дачев и Бина Харалампиева е по прочутия роман на Вера Мутафчиева
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