Калин Врачански призна за Златина

Калин Врачански направи голямо признание за отношенията си с любимата Златина Ранкова, дъщерята на актьора Красимир Ранков.

"Със Златина се познаваме от много време. Съдбата си знае работата. Навремето пробвахме, но не се получи и си останахме добри приятели. Мина време и станаха нещата. Затова нека мъжете продължават да търсят и ще намерят", отговори актьорът пред Тончо Токмакчиев във "Вечерното шоу" по БНТ на въпрос какъв съвет би дал на ергените.

Актьорът от "Братя" и "Откраднат живот" отделя много повече време на семейството си и се радва много на дъщеря си Теа.

"Още не се е качвала на мотор, но предстои. Плувахме в басейн още като беше на два месеца. Нямам търпение да нагази морето", разкри Врачански и разказа какъв шок за родителите й като се удря точно в ръба на вратата най-често когато тримата трябва да излязат навън.

