Дара се впуска в „Евровизия“ тази вечер

Във Виена довечера ще се проведе вторият полуфинал на „Евровизия“, а България ще има честта да открие шоуто. На сцената първа ще излезе Дара с песента „Бангаранга“, с която страната ни ще се опита да си осигури място на големия финал.

В последните месеци изпълнителката активно се подготвя за участието си, а часове преди конкурса отправи емоционално послание към българите в чужбина, които имат право да гласуват.

„От няколко месеца вече се подготвям за този невероятен, важен момент в живота и в живота на голяма част от българите навсякъде по света, а именно да представим България на „Евровизия“. На 14 май се качвам първа на сцената и откриваме цялото шоу с „Бангаранга“. Ще ви бъда много благодарна, ако може да ме подкрепите в този момент“, заяви Дара в социалните мрежи.

Тазгодишното издание на конкурса обаче преминава под знака на сериозно политическо напрежение. Няколко държави бойкотират „Евровизия“ и отказват да излъчват шоуто заради съмнения за манипулации на зрителския вот от страна на Израел по време на миналогодишното издание, както и заради продължаващата война в Газа.

Въпреки скандалите и напрежението около конкурса, интересът към „Евровизия“ остава огромен, а тази вечер милиони зрители ще следят дали България ще успее да се пребори за място сред финалистите.

