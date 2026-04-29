Най-изгодните летни дестинации в Европа

Пролетта е в разгара си, лятото е все по-близо, а от Skyscanner публикуват традиционния си Smarter summer report, с който ни помагат да пътуваме по-умно и да пестим, докато го правим.

Най-евтиното време за пътуване

Като най-евтина седмица на база на цените на полетите се определя като от 29 юни до 5 юли. А най-евтиният ден за пътуване изненадващо е петък. Месеците юни и септември пък са най-подходящото време да посетим по-изгодно различни летни дестинации, отново да се радваме на слънце, но и на много по-малка натовареност, отколкото през юли и август.

Най-изгодните дестинации

Всички знаем най-препълнените от туристи места в Европа, където често и цените са неоправдано високи, именно заради големия интерес. Но ето и няколко техни алтернативи, предложени от платформата, които определено заслужават вниманието ни това лято, предава lifestyle.bg.

На първо място е посочен немският град Дортмунд, който е бира, футбол, архитектура и още нещо. Следва ирландският Корк, който се определя като столицата на страната за всички любимите на храната. А има и пристанище. Малкият Люксембург също има много какво да ни предложи, и то без да ни разори.

Кастельон-де-ла-Плана в Испания, Баден-баден в Германия, Айндховен в Нидерландия, Торино и Трапани в Италия, Кьолн в Германия и остров Джърси в Ла Манша също са сред изгодните места, които ще ни изненадат приятно.

Дестинации без тълпи от туристи

Когато ги няма тях, няма и надуване на цените. Но това не значи, че местата не си заслужават, просто все още не са станали толкова популярни. И затова е страхотна идея именно това лято да бъдем преди повечето и да ги посетим.

Това са Турку (Финалдния), Тъндър Бей (Канада), Кротоне (Италия), Калимнос (Гърция), Йоанина (Гърция), Пико (Португалия), Клермон-Феран (Франция), Kируна (Швеция), Астипалая (Гърция), Кордоба (Аржентина).

Най-популярни дестинации

В тази категория на първо място е Малага, Испания. Родният град на Пикасо е най-евтин за посещение между 31 август и 6 септември и най-добре да летим натам във вторник. По същото време си струва да посетим и Фаро в Португалия, Банкок в Тайланд, Ибиса в Испания, Милано в Италия, Сплит в Хърватия и Лисабон в Португалия.

