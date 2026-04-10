Галена прави музей. Няма да повярвате какво показва

Фолк звездата Галена изненада феновете си с любопитно признание – тя обмисля да отвори музей, посветен изцяло на внушителната ѝ колекция от обувки.

Идеята се родила спонтанно по време на разговор с телевизионния водещ Николаос Цитиридис, който я попитал на пръв поглед невинен въпрос: „Колко чифта обувки имаш, Галена?“

Без да се замисля, певицата отговорила: „Над 1000“. Признанието ѝ предизвикало искрено удивление у Цитиридис, който не скрил шока си и на шега отбелязал, че тя все пак има само два крака.

Галена обаче била напълно сериозна – за нея обувките не са просто аксесоар, а истинска страст. „Това ми е хоби, колекционирам обувки“, заяви тя.

Разговорът придобил още по-интересен обрат, когато водещият подхвърлил шеговито дали не планира да отвори музей. Изненадващо за всички, Галена потвърдила: „Да, ще имам! Решила съм го.“ Тя допълни, че част от моделите в колекцията ѝ достигат впечатляващата стойност от 15 000 лева.

Новината бързо предизвика интерес сред почитателите ѝ, които вече си представят бъдещото пространство като уникална експозиция на лукс, стил и сценичен блясък.

Ако проектът се реализира, музеят на Галена би могъл да се превърне в атракция не само за фенове на попфолка, но и за всички любители на модата, написаха от hotnews.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com