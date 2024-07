Напрежение във Франция. Заплетоха страшна интрига с Макрон СНИМКА

Целувка между президента на Франция Еманюел Макрон и френската министърка на спорта Амели Удеа-Кастера, която съвсем не изглежда протоколна, по време на церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж, oстана в сянката на скандалното пресъздаване на „Тайната вечеря“ с изпълнението на дузина трансджендъри.

Френски издания не се поколебаха да квалифицират демонстраната близост на двете важни фигури като „страстна“. Някои коментари достигат доста далеч и любознателните се чудят дали Амели Удеа-Кастера не е любовница на Макрон...



На кадрите от международните фотографски агенции се вижда как дамата е обвила дясната си ръка около врата на френския държавен глава, докато го целува под ухото.

Френското списание "Midi Libre" определи целувката между Макрон и бившата тенисистка след официалното откриване на 33-тите летни олимпийски игри в Париж като „експлозия от щастие“, пише Блиц.

Друго издание във Франция "Madame Figaro" написа, че целувката е нетипична и допълни, че Кастера определено знае какво да стори, за да говорят хората за нея.

Други медии уточняват, че и двамата са семейни. Както е известно, Макрон (46-годишен) е със съпругата си Брижит (71-годишна), с която встъпи в брак през 2007 г., докато Амели Удеа-Кастера е омъжена за банкера Фредерик Удеа от 2006 г.

French media is in a frenzy after a passionate cheek-to-cheek kiss between France’s president, Emmanuel Macron, and Amélie Oudéa-Castéra, the country’s sports minister. https://t.co/OB5MZ8ifz8