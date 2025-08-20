Свят

Преговорите за мир! Тръмп с важни подробности

Американски войници в Украйна няма да има, но може да се очаква въздушна подкрепа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна

Но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им се работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

 

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух", заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз.

Тръмп не даде повече подробности, но след срещата с Володимир Зеленски в Белия дом президентът на САЩ заяви, че "няколко държави" - включително Франция, Германия и Великобритания - искат да имат "войници на земята". 

По-късно, в интервю за радиоводещия Марк Левин, Доналд Тръмп охарактеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "вероятно по-скоро инстинкт, отколкото процес".

 

