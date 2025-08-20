Горещо от Мерц! Идат ли по-високи данъци в Германия

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц не изключва възможността за въвеждане на по-високи данъци за най-богатите,

за да бъдат запълнени трупаните в продължение на години бюджетни дефицити на страната, предава ДПА.

Правителството ще предприеме всичко, което е полезно за постигането на икономически растеж, и ще избягва всякакви мерки, които биха го затруднили, заяви днес в Берлин заместник-говорителят на кабинета Щефен Майер. Сред приоритетите са инвестициите в инфраструктура и облекчаването на данъчната тежест върху "трудолюбивата средна класа".

Изявлението последва интервю на вицеканцлера Ларс Клингбайл от уикенда, в което той заяви, че не изключва въвеждането на по-високи данъци за заможните германци с цел да бъдат компенсирани дефицитите за милиарди евро в бъдещите бюджети.

На въпрос за позицията на канцлера Мерц говорителят отговори единствено, че "за нас е важно приоритетите да са ясни".

Предложението на Клингбайл, който е и финансов министър, и съпредседател на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), беше отхвърлено от редица представители на консервативния блок на Мерц.

Коалиционното споразумение между Християндемократическия съюз (ХДС), Християнсоциалния съюз (ХСС) и ГСДП предвижда до средата на управленския мандат да бъдат намалени данъците за получаващите ниски и средни доходи.

Повишаването на данъците за най-богатите може да се превърне в нова точка на напрежение между партньорите в управляващата коалиция, която вече бе влязла в остри спорове по няколко теми, включително за номинирането на съдии в Конституционния съд, откакто пое властта през май.

