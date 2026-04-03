Шарън Стоун разкри кой колега актьор се целува най-добре

Холивудската актриса Шарън Стоун разкри кой неин колега се целува най-добре на екран. В скорошно интервю 68-годишната звезда посочи Робърт Де Ниро като "човекът, който се целува най-добре в шоу бизнеса", съобщава Dir.bg.

Двамата си партнират в криминалния трилър "Казино" от 1995 г.

"Имахме сцена, в която трябваше да ме целуне. Направо ме извади извън кожата", разказа Стоун. По думите й по време на снимките са заснели няколко целувки, за да "тренират" сцената. "Нямахме нищо против да направим още един дубъл", добави.

През годините актрисата неведнъж е говорила открито за чувствата си към Де Ниро и често се е връщала към въпросната сцена в интервюта. През 2020 г. тя заяви, че моментът от "Казино" е бил "върхът", а Робърт Де Ниро се целува на "изключително високо ниво". "Той е човекът, на когото съм се възхищавала най-много през цялата си кариера. Бях влюбена в него", призна актрисата.

Що се отнася до най-лошата целувка в кариерата й, Стоун отказа да разкрие името на актьора. Тя обаче се пошегува: "Де Ниро беше страхотен, така че не знам дали бих могла да го сравня с някой друг." Миналата година в интервю за Business Insider актрисата разказа и как по време на снимките на "Казино" Де Ниро е "преминал границата", за да я провокира и да извлече най-доброто от актьорската й игра.

"Той знаеше всяко копче, което да натисне в мен, защото е най-великият актьор", каза Стоун.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com