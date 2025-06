Фенове попиляха Брад Пит. Засрами гаджето си

Голям срам о време на световната премиера на F1.

Брад Пит и Инес де Рамон предизвикаха вълна от реакции сред феновете, след като актьорът неловко избегна няколко опита за целувка от своята половинка по време на световната премиера на F1, която се състоя в Ню Йорк този месец.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи, показва как Де Рамон се навежда за целувка към звездата, докато двамата вървят по червения килим. Моментът обаче се превръща в неловка ситуация, тъй като Пит избягва жеста и вместо това се обръща с гръб, за да поговори с друга жена, която се приближава към тях.

"Брад Пит избягва целувката на Инес за пореден път. Просто не мога!", написа потребител в X.

В друго видео пък се вижда как Пит не включва приятелката си в групова снимка с актьорския състав на F1, направена по време на приема след премиерата. "Тази връзка изглежда чист ПР", коментира фен на Брад, а друг отбеляза: "За пореден път не иска да я целува. Игнорира я сякаш е непозната, направо е смешно."

Въпреки че наистина избегна няколко опита за целувка от страна на Инес, Брад все пак позира пред фотографите с половинката си на червения килим. Актьорът и дизайнерката на бижута са заедно от края на 2022 г. Немалко източници на различни издания коментират, че "двамата са по-щастливи от всякога" и "Пит се чувства много добре след развода му с Анджелина Джоли".

Brad Pitt avoiding Ines kiss (once again) hahaha, she thought he was going to kiss her and he was just trying to cross to the other side I just can't. And later snubbing her from a group picture. The way this relationship is so PR I just can't pic.twitter.com/zWOXY8gYFe