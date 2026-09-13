Грипът дойде! Поваля за часове
Да проветряваме и да ограничим контактите си, съветва Тодор Кантарджиев
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Да проветряваме и да ограничим контактите си, съветва Тодор Кантарджиев
Известният епидемиолог увери, че пикът на грипа ще е чак през януари и че сега е моментът за ваксина
Природата се е погрижила за доброто ни настроение и имунитета
В още няколко области на страната може да бъде обявена грипна епидемия от днес, съобщава БНТ, позовавайки се на данни на заболеваемостта. Грипна епид...
Освенсъс стоки на ниски цени, в така наречения "черен петък", можете да се сдобиете и с вирус, предупреждават водещи британски експерти, цитирани от в...